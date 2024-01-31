متحدث الصحة: توفير بدائل محلية للأدوية المستوردة

قال مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمى باسم الوزارة حسام عبدالغفار، إن هناك بدائل عديدة للأدوية غير المتوفرة فى السوق وخاصة المستوردة نتيجة تصنيعها محليًا.



وأضاف عبدالغفار، فى تصريحات لـ«الشروق» أن فى حالة وجود نقص فى دواء معين فإن المادة الفعالة به تتواجد فى 3 أو 5 أسماء تجارية أخرى، لذلك لا يوجد دواء ليس له مثيل.



وأكد متحدث وزارة الصحة، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لأولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، والتى يترأسها وزير الصحة تناقش بشكل مستمر احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يقدر استهلاك وزارة الصحة بـ 22 مليار جنيه فى بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين.



وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما تم تنفيذه من القرارات خلال الاجتماع الأول للجنة، بما يضمن تحقيق المستهدف من اللجنة لسد العجز وحل أى أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات المعامل، والأجهزة وقطع الغيار، والمواد الخام ومواد التعبئة).



وأكد عبدالغفار، أن وزير الصحة وجه بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك مراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية.



ولفت إلى أن الوزير ناقش المطالب الحرجة والمطلوب توفيرها بشكل عاجل بما يضمن انتظام خدمات الرعاية الصحية، وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات اللازمة التى تقدمها الوزارة وعلى رأسها الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.