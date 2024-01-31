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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 7:08 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط ثان برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداج" في معارك شمال غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة 10 آخرين.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 561.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد، و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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