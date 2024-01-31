وزيرة خارجية مملكة أسواتيني تزور تايوان

ذكرت وزارة خارجية تايوان في بيان صحفي لها، أن فوليلي شاكانتو وزيرة خارجية مملكة اسواتيني الحليف الدبلوماسي الرسمي الوحيد لتايوان في أفريقيا، ووفدها سيصل إلى تايوان، اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر خمسة أيام.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع رئيسة تايوان، تساي إينج - وين والرئيس المنتخب، لاي تشينج-تي، بشكل منفصل، خلال زيارته التي تستمر من اليوم حتى الرابع من فبراير المقبل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وتابعت أن شاكانتو ستحضر أيضا مأدبة يستضيفها وزير الخارجية جوزيف وو وسيوقع وزيرا خارجية البلدين إعلانا لـ"إعادة التأكيد على العلاقات القوية بين الدولتين".

وقالت الوزارة، إن الوفد سيزور وكالات حكومية في تايوان، مسئولة عن الشؤون الرقمية والطاقة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات وسيلتقي مع ممثلين من شركات تايوانية، مهتمة بالاستثمار في اسواتيني.

وعلى الرغم من أن وزيرة خارجية اسواتيني تزور تايوان، بناء على دعوة من حكومة تايوان لعقد اجتماعات مقررة مع مسؤولين حكوميين وممثلين من قطاع الأعمال، إلا أن وزارة خارجية تايوان لم تحدد ما إذا كانت الزيارة ستنطوي على مهمة محددة أم لا.