مندوبة جنوب إفريقيا الأممية: قرار العدل الدولية انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي

قالت مندوبة جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة إن «إسرائيل تتخذ تدابير تتعارض مع واجباتها، وفق القانون الدولي»، مشيرة إلى أن الأمر دفع بلادها للجوء إلى الآليات القضائية الدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء: «نعيد التأكيد أنه لا يمكن للأسرة الدولية الحديث عن أهمية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وألا تتحدث عن هذا القانون في حالات أخرى».

وشددت على «أهمية تطبيق القانون الدولي بشكل موحد وغير انتقائي، إذا رغب العالم في أن يتسم هذا القانون بالمصداقية.».

وذكرت أن «جنوب إفريقيا وإسرائيل طرفان في معاهدة منع الإبادة الجماعية»، موضحة أن «المعاهدة تهدف إلى الوقاية من الإبادة الجماعية ومراقبة مرتكبي هذه الجريمة».

وأوضحت أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي، ومرحلة أساسية للحصول على العدالة للشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن «القرار يؤكد أهمية مؤسسات الحوكمة الدولية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، كما أنه يعطي زخمًا جديدًا للتوصل إلى حل سلمي مستدام وتعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط»، معربة عن أملها في ألا تعيق إسرائيل تطبيقه.

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.