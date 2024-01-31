مقتل ضابطين وجندي إسرائيليين بمعارك شمال وجنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة، خلال المعارك في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن الرائد (احتياط) نيتزر سيمشي 30 عاما وهو ضابط في الكتيبة 87 قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن النقيب (احتياط) جبرئيل شاني 28 عاما وقائد فريق في كتيبة 6646 دورية قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرقيب أول يوفال نير 43 عاما وهو جندي في كتيبة الدورية قتل في معركة جنوب قطاع غزة أمس.

ولفت إلى إصابة أربعة بجروح خطيرة في المعارك بقطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 560، بينهم 223 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق بيان الجيش.