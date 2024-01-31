تقارير: الاتحاد السعودي يقيد حجازي في قائمته المحلية

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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد السعودي قرر قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمته المحلية بعد نهاية فترة التسجيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقبل بداية الموسم الحالي 2023-2024 رفع الاتحاد اسم أحمد حجازي من قائمته المحلية بداعي إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد وضع اسم أحمد حجازي في قائمته المحلية ليصبح جاهزًا للمشاركة في لقاء الفيصلي.

وتقام هذه المباراة مساء الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض ضمن حسابات دور ربع النهائي بكأس الملك نسخة موسم 2023 - 2024.

وقررت إدارة الاتحاد رفع اسم الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو ليتم قيد أحمد حجازي والجناح البرتغالي فيليبي جوتا.