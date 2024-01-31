9200 لاعبا في بطولة أبطال أفريقيا للكونغ فو باستاد القاهرة

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى عن مشاركة 9200 لاعب ولاعبة في بطولتي أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد والبطولة الأفريقية الثانية للأساليب التقليدية المقامتين في استاد القاهرة الدولى حتى 2 فبراير 2024.

وتقام بطولة أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد تحت رعاية الاتحاد المصري فيما تقام البطولة الأفريقية الثانية الأساليب التقليدية تحت إشرف الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو.

يشرف على البطولة اللواء عصام خاطر أمين عام الاتحاد الأفريقي ويرأس لجنة المسابقات الحكم الدولى عصام سليمان ويرأس لجنة الحكام الحكم الدولي وليد أبوهيسه.

وقال المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو إنه لأول مرة يشارك هذا العدد الضخم في البطولتين المقامتين في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ممثلين لنحو 250 نادي ومركز شباب وهيئة رياضية.

وأوضج أن البطولة تضم جميع المراحل السنية بنين وبنات من تحت 6 سنوات حتى مرحلة العموم رجال في الساندا فوق 18 سنة وفي الأساليب تمتد لأول مرة إلى مرحلة الأساتذة إلى 60 سنة ويتم تنظيم البطولة بنظام التحكيم الدولي وسيتم منح كؤوس البطولة للأندية الحاصلة على المراكز الأولى في البطولة.