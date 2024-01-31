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أسدل، مساء الثلاثاء، الستار على مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير القادم، بعد تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

وحسمت 8 فرق مقعدها في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2023، وهم، أنجولا وكاب فيردي ومالي وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وغينيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا على مدار يومي الجمعة والسبت القادمين، فيما ستلعب مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مواجهات ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا كما يلي:

- نيجيريا ضد أنجولا «السابعة من مساء يوم الجمعة».

- الكونغو الديمقراطية ضد غينيا «العاشرة من مساء يوم الجمعة».

- مالي ضد كوت ديفوار «السابعة من مساء يوم السبت».

- كاب فيردي ضد جنوب إفريقيا «العاشرة من مساء يوم السبت».