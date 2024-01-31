مطروح: مشاركة 15 عارضا في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن مشاركة المحافظة بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية بوفد من المحافظة، برئاسة المهندس حسين السيني سكرتير عام المساعد للمحافظة، وبمشاركة 15عارضا في الفترة من 30 يناير ولمدة 3 أيام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية كـ"اليمن، والصين، وبيرو، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا"، وعارضين من محافظات "الجيزة، والفيوم، وأسوان، والمنوفية والمنيا".

وأكد اهتمام المحافظة بالحرف التراثية واليدوية والحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض لفتح منافذ تسويقية لهم، في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل.

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمطروح ورئيس لجنة المعارض، أن المعرض سيقام بالتعاون بين إدارة السياحة، ووحدة أيادي مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

وتمت المشاركة بالعديد من المنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة التي تشتهر بها المحافظة من التمور، والزيتون، والمنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة، بمشاركة منتجات 15 عارضا من مطروح وسيوة، من ضمن 55 من العارضين من الدول والمحافظات بمنتجات متنوعة كالملابس والسجاد وبعض المنتجات الغذائية والإكسسوارات والأنتيكات وغيرها.