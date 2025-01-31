النائب عبد المنعم إمام: وفد من حزب العدل يتوجه اليوم إلى رفح دعمًا لفلسطين

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن وفدًا من الحزب وقياداته سيتوجه اليوم الجمعة إلى معبر رفح للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ضمن الوفد الشعبي المصري، وذلك لرفض أي محاولات لتصفية قضيته أو تهجيره.

وأوضح عبد المنعم، في بيان له اليوم، أن حزب العدل يتمسك بموقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ورفض أي مخططات تمس الأمن القومي المصري والعربي.

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والمستدام.