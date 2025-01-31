برشلونة يجدد عقد جافي حتى 2030

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد لاعبه بابلو مارتن بايز جافيرا «جافي»، متوسط ميدان الفريق، لمدة 5 سنوات.

وكان عقد جافي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليتوصل النادي واللاعب لاتفاق لتمديد التعاقد حتى يونيو 2030.

وكتب النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي برشلونة واللاعب بابلو بايز جافيرا "جافي" إلى اتفاق بشأن عقد جديد، ومن المقرر أن يظل في النادي حتى 30 يونيو 2030».

وأضاف البيان: «وقع لاعب خط وسط برشلونة عقده الجديد اليوم إلى جانب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول لرئيس النادي، رافا يوستي، ومدير كرة القدم بالنادي، أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"».

وكان جافي انصم إلى مدرسة الكرة بنادي برشلونة «لا ماسيا» في 2015، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في 29 أغسطس 2021، بعد فترة وجيزة من بلوغه 17 عامًا، وكان من الواضح أنه لن يزعجه شيء منذ اليوم الأول.