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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئول ‏دفاعي أمريكي قوله إن إسرائيل اشتكت ‏للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في ‏لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يسلمون عشرات ‏الملايين من الدولارات نقدا إلى حزب الله.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن "مسئولين إيرانيين وغيرهم ‏يسلّمون نقدا عشرات ملايين الدولارات لحزب الله، وبأنَّ إسرائيل أبلغت ‏لجنة مراقبة وقف النار نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا".‏

وبحسب الصحيفة، إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار عن نقل أتراك ‏أموالا إيرانية لحزب الله جوا.

في المقابل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن "تركيا نفت مساءلتها من أي طرف حول الاتهام ‏الإسرائيلي لها، ونفى مسئولون أتراك تهريب أموال إيرانية لحزب الله"، مشيرة إلى أنَّ "لجنة وقف النار تعلم مواصلة إيران استخدام مطار ‏بيروت لنقل أموال لحزب الله".

وكشفت "وول ستريت جورنال" أنَّ "إسرائيل هددت بضرب مطار ‏بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لحزب الله".‏

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024. ‏