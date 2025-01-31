نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئول دفاعي أمريكي قوله إن إسرائيل اشتكت للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يسلمون عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى حزب الله.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن "مسئولين إيرانيين وغيرهم يسلّمون نقدا عشرات ملايين الدولارات لحزب الله، وبأنَّ إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا".
وبحسب الصحيفة، إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار عن نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا.
في المقابل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن "تركيا نفت مساءلتها من أي طرف حول الاتهام الإسرائيلي لها، ونفى مسئولون أتراك تهريب أموال إيرانية لحزب الله"، مشيرة إلى أنَّ "لجنة وقف النار تعلم مواصلة إيران استخدام مطار بيروت لنقل أموال لحزب الله".
وكشفت "وول ستريت جورنال" أنَّ "إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لحزب الله".
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024.