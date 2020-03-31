الوزراء: لا صحة لتمديد ساعات حظر التجوال بأنحاء الجمهورية أو إغلاق البنوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر رسالة صوتية تفيد بتمديد ساعات الحظر بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر، موضحا أن جميع البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير.

وتابع أنه في حالة اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.