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دعت الأمم المتحدة حكومات دول العالم إلى تقديم حوالي 4ر4 مليار دولار لتمويل وصول المساعدات الحيوية لأفغانستان، وذلك خلال مؤتمر للمانحين يعقد اليوم الخميس.

وقالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجة الألمانية إنها ستشارك في المؤتمر الذي يعقد عبر الإنترنت وتستضيفه قطر وبريطانيا وألمانيا.

كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني الأفغاني، على الرغم من أنه يعقد في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة حركة طالبان الأفغانية مؤخرا فرض قيود على النساء والفتيات.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 4ر24 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.

ويحتاج سكان أفغانستان الآن إلى مساعدات إنسانية تعادل ثلاثة أمثال المساعدات التي كانت مطلوبة في العام الماضي.

ويواجه نحو نصف سكان أفغانستان الجوع. وتستهدف أموال المساعدات المطلوبة تمويل توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى إلى جانب الإجراءات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وانكمش الاقتصاد الأفغاني بنحو الثلث في أعقاب انسحاب القوات الدولية وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في آب/أغسطس من العام الماضي.