رئيس وزراء إيطاليا: بوتين أخبرني بأن الظروف غير مهيأة بعد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبره خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، بأن الظروف غير مهيأة بعد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، أضاف دراجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردًا على تفاصيل محادثته مع الرئيس الروسي: «بوتين أبلغني أنه من المبكر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي».



وذكر أن الرئيس الروسي أبلغه بأن عقود الغاز الحالية لا تزال سارية، وأن الشركات الأوروبية ستواصل الدفع باليورو والدولار، مضيفًا: «ما فهمته، لكنني قد أكون مخطئًا، هو أن تحويل المبالغ مسألة داخلية تخص الاتحاد الروسي».



وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفسيرا لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، خلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء، فيما يتعلق بقرار التحول إلى الروبل في مدفوعات إمدادات الغاز الروسي.



وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية: «الرئيس الروسي قدم تفسيرا على خلفية التحول إلى المدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز إلى عدد من الدول، ومن بينها إيطاليا».



وأضاف البيان: «أطلع فلاديمير بوتين، ماريو دراجي، على جولة المفاوضات التي عقدت بين الممثلين الروس والأوكران، أمس في إسطنبول، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع».



وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.



ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أمس الأربعاء، أن نتائج المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول تقدما إيجابيا، مؤكدًا أنها هذا ليست نتيجة نهائية.



وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «نعتبر نتائج المباحثات التي جرت أمس في إسطنبول تقدما إيجابيا، ولكن هذه ليست النتيجة النهائية بعد».



وأشار لافروف، إلى تأكيد كييف ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الجانب الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.