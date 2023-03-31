ستبدأ، غدًا السبت، منافذ السلع التموينية، في صرف مستحقات ‏المواطنين على بطاقة الدعم.

قال رؤساء شركتي الجملة ‏‏(العامة – المصرية)، إنه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز، ‏والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، وغيرها من السلع ‏الأخرى، لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها ‏للمواطنين على بطاقة الدعم.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير الدكتور أحمد كمال بأن الوزارة تضخ يومياً في ‏منظومة السلع التموينية ما يصل الى 4 الاف طن سكر، وما يقارب ‏الـ 3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، ‏وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.

وأكد كمال أن الوزير، يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة ‏التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول ‏الدعم الى مستحقيه.

وأضاف أحمد كمال أن نصيب الفرد ‏من السكر على بطاقة الدعم 2 كيلو، وبحد أقصى 8 كيلو على البطاقة الـ 4 ‏أفراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد أقصى 4 ‏زجاجات على البطاقة الأربع أفراد، أما بالنسبة للأرز في البطاقة التي ‏يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 كيلو، أو ما قل عن ذلك 1 كيلو فقط.

وأشار ‏كمال، إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من 4 مليارات جنيه ‏شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة ‏التموينية.‏