ستبدأ، غدًا السبت، منافذ السلع التموينية، في صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم.
قال رؤساء شركتي الجملة (العامة – المصرية)، إنه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، وغيرها من السلع الأخرى، لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال بأن الوزارة تضخ يومياً في منظومة السلع التموينية ما يصل الى 4 الاف طن سكر، وما يقارب الـ 3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.
وأكد كمال أن الوزير، يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وأضاف أحمد كمال أن نصيب الفرد من السكر على بطاقة الدعم 2 كيلو، وبحد أقصى 8 كيلو على البطاقة الـ 4 أفراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الأربع أفراد، أما بالنسبة للأرز في البطاقة التي يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 كيلو، أو ما قل عن ذلك 1 كيلو فقط.
وأشار كمال، إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من 4 مليارات جنيه شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة التموينية.