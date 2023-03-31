معيط: 56% نموا بالمخصصات المالية للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9 ٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44.4 ٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41.2٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.