خماسي الاتحاد يغيب أمام غزل المحلة

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أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة، بالجولة 22 من الدوري.

ويغيب عن زعيم الثغر الثنائي "الأنجولي كريستوفاو مابولولو والغاني مورو ساليفو" بسبب البطاقات الصفراء، علاوة على الثلاثي "الأردني عبد الله نصيب والأوغندي كيفين كيزيتو والفلسطيني محمد الصالح" بسبب تواجدهم مع منتخبات بلادهم.

وفيما يلي قائمة الاتحاد:

- حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل.

- الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود علاء، خالد صبحي، هشام صلاح.

- الوسط: إبراهيم حسن، خالد الغندور، أحمد عيد، محمد محمود، محمود عبد العزيز، ناصر ناصر، أحمد بهاء، محمد فارس، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، إسلام عبد النعيم، عمار حمدي.

- الهجوم: أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 36 نقطة (فاز 11 وتعادل 3 وخسر 6)، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.