عمدة هامبورج يستقبل الملك تشارلز وزوجته كاميلا

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استقبل عمدة مدينة هامبورج الألمانية، بيتر تشينتشر، ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينة كاميلا على رصيف محطة "دامتور" للسكك الحديدية، ورحب بالزوجين الملكيين في المدينة الساحلية الواقعة شمال ألمانيا.

وكان برفقة تشينتشر زوجته إيفا-ماريا. ورافق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر الزوجين الملكيين على متن القطار من برلين.

وتضم محطة السكة الحديد "دامتور" نصبا تذكاريا برونزيا كبيرا لحركة "نقل الأطفال"، التي كانت ترسل أطفالا يهودا في الغالب من ألمانيا النازية إلى بريطانيا هربا من الاضطهاد.

وبعد ذلك يخطط تشارلز وشتاينماير لوضع اكليل من الزهور في سانت نيكولاي، وهي كنيسة مدمرة بشكل كبير وتُركت كنصب تذكاري للمدنيين الذين قُتلوا في الغارات الجوية البريطانية والأمريكية على هامبورج في عام 1943.

وتشمل المحطات الأخرى في الزيارة جولة بالقارب في ميناء هامبورج وزيارة لمدرسة "رودولف روس" الابتدائية ثنائية اللغة للقاء رسام كتب الأطفال أكسل شيفلر.