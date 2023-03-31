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الأهلي يعلن توفير 2400 تذكرة لجماهير الهلال السوداني

علي البحيري
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:58 ص

أعلن سعد شلبي ، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، توفير 2400 تذكرة لجماهير الهلال السوداني في المباراة المرتقبة التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار شلبي في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الأهلي استجاب لمطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بتوفير 2400 تذكرة لمشجعي الهلال وفقاً للوائح.

وأوضح أنه سيتم توزيع 100 دعوة مجانية لبعثة الهلال السوداني وسيتم تسليمها في الاجتماع الفني للمباراة.

وأكد أن الهلال يتدرب على ملعب دار الدفاع الجوي وهناك متابعة وتنسيق مع بعثة الفريق السوداني وفقاً لقيم ومبادئ النادي الأهلي.


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