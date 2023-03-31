مانشستر يونايتد يعلن غياب حارس مرماه حتى نهاية أبريل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب حارس المرمى توم هيتون عن صفوف مانشستر يونايتد لبضعة أسابيع، حيث يواصل التعافي من إصابته في الكاحل التي كانت قد لحقت به قبل فترة التوقف الدولي.

وكان الحارس البالغ من العمر 36 عاما قد شارك في مباراتين هذا الموسم، ضد تشارلتون ونوتنجهام فورست في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وحافظ على نظافة شباكه في كلتا المباراتين.

وأشار مانشستر يونايتد عبر موقعه على الإنترنت إلى أن الحارس الإحتياطي يتواجد دائما ضمن قائمة الفريق في مباريات مختلف المسابقات، ولكنه غاب عن المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز مانشستر 3 / 1، إثر تعرضه لإصابة في الكاحل خلال تدريبات الفريق في كارينجتون قبل مواجهة الفريق اللندني.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي لمانشستر يونايتد، قال هيتون :"نعم، للأسف تعرض كاحلي للالتواء في التدريبات قبل يوم على مواجهة فولهام... لحسن الحظ ليست إصابة خطيرة، ولكنها ستبعدني عن الملاعب لبضعة أسابيع، من المفترض أن أعود قبل نهاية أبريل، وآمل أن أتمكن من العودة بحلول منتصف الشهر".

وتجدر الإشارة إلى أن ديفيد دي خيا تولى حراسة مرمى مانشستر في 42 من 46 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات هذا الموسم.