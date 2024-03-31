ضبط عاطل يستولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى

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تمكنت شرطة الآدب من ضبط عاطل بالإسكندرية، يستولى على أموال المواطنين، ويوهمهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.