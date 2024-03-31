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تقام، اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة حول العالم لعل أبرزها هو استكمال مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز«بريميرليج»، حيث سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال فيما سيلتقي ليفربول مع نظيره برايتون.

فيما ستنطلق منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في التاسعة مساء اليوم السبت.

وإليكم مباريات اليوم الأحد:

الدوري الإنجليزي:

- ليفربول ضد برايتون.. الثالثة عصرًا

- مانشستر سيتي ضد أرسنال.. الخامسة والنصف مساءًا

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

- ريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة.. الثالثة عصرًا

- الملعب المالي ضد دريمز الغاني.. السابعة مساءًا

- مودرن فيوتشر ضد الزمالك.. التاسعة مساءًا

- أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي.. التاسعة مساءًا

الدوري الإسباني:

- جيرونا ضد ريال بيتيس.. الرابعة والربع عصرًا

- ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.. السادسة والنصف مساءًا

- ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو.. التاسعة مساءًا

الدوري الفرنسي:

- نانت ضد نيس.. الثالثة عصرًا

- ستراسبورج ضد رين.. الخامسة مساءًا

- مارسيليا ضد باريس سان جيرمان.. التاسعة إلا ربع مساءًا