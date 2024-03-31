وضع دريمز الغاني قدما في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على مضيفه الملعب المالي 2 /1، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السابع من أبريل المقبل على أرض الفريق الغاني، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من المواجهة المصرية الخالصة التي تجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر، اليوم الأحد، ذهابا فيما تقام مباراة الإياب في نفس موعد مباراة إياب دريمز والملعب المالي.

وتقدم يورو مامادو ديابي للملعب المالي في الدقيقة 53، قبل أن يدرك جون أنطوي التعادل لدريمز في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 73 سجل أنطوي الهدف الثاني له والثاني لدريمز من ضربة جزاء.