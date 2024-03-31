شتوتجارت يتعادل مع هايدنهايم في الوقت القاتل بالدوري الألماني

أضاع شتوتجارت فرصة الاقتراب من بايرن ميونخ في وصافة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما تعادل 3 / 3 مع ضيفه هايدنهايم، اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم، عن تعادل كولون مع مضيفه أوجسبورج 1 / 1، وبوخوم مع ضيفه دارمشتات 2 / 2.

وعلى ملعب (مرسيدس بينز أرينا)، بادر الغيني سيرهو جيراسي بالتسجيل لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة 41، فيما أضاف زميله أنجيلو شتيلر الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وعادت المباراة للاشتعال من جديد، بعدما سجل ألكسندر نوبل، حارس مرمى شتوتجارت، هدف تقليص الفارق بالخطأ في مرماه.

وفي اللحظات الأخيرة، ارتدى تيم كلينيست ثوب الإجادة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لهايدنهايم في الدقيقتين 84 و86 على الترتيب.

واضطر هايدنهايم للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عقب طرد لاعبه نيكولا دوفيدان.

واستغل شتوتجارت النقص العددي في صفوف منافسه، ليدرك التعادل في الثواني الأخيرة بواسطة دينيز أونداف في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة ثمينة.

وبقي شتوتجارت، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الماضية بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 57، بفارق 3 نقاط خلف بايرن، صاحب المركز الثاني.

أما هايدنهايم، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، فأصبح في جعبته 33 نقطة في المركز التاسع.

من ناحية أخرى، أوقف كولون صحوة مضيفه أوجسبورج، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة بعدما تعادل معه 1 / 1، في وقت سابق اليوم.

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت على ملعب (إمبولس أرينا) في الشوط الأول، حيث بادر أرني مايير بالتسجيل لمصلحة أوجسبورج في الدقيقة 18، لكن دافي سيلك أدرك التعادل لكولون في الدقيقة 33.

وارتفع رصيد أوجسبورج، الذي فاز في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة على فرايبورج ودارمشتات وهايدنهايم وفولفسبورج، إلى 36 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، رفع كولون، الذي غاب عن نغمة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 19 نقطة، في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق 7 نقاط خلف مراكز الأمان.

وأهدر بوخوم فوزا كان في متناوله، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر أمام ضيفه دارمشتات، ليتعادل معه 2 / 2، على ملعب (رور ستاديون).

وأحرز فيليب هوفمان هدفي بوخوم في الدقيقتين 29 و49 على الترتيب، ثم سجل سجل تيم سكارك وأوسكار فيلهلمسون هدفي دارمشتات في الدقيقتين 62 و77 على الترتيب.

وبقي دارمشتات قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 14 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في صرعه من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية مجددا، فيما ارتفع رصيد بوخوم، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).