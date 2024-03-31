 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين واليامون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين واليامون


نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:09 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مدينة جنين وبلدة اليامون.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت في العوجا، الشاب محمد محمود السعدي من الحي الشرقي في جنين، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار في الأغوار الأسبوع الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد تحسين أبو عبيد من بلدة اليامون عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات كفراعي، وكفيرت، وكفرقود، والهاشمية، والسيلة الحارثية، ورمانة، وزبوبا، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.

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