رئيس وزراء بريطانيا يدعو المجتمع الدولي للتعاون للقضاء على الهجرة غير النظامية

دعا كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، المجتمع الدولي إلى التعاون لوضع حد للهجرة غير النظامية، والقضاء على شبكات تهريب البشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عن مواجهة الهجرة غير النظامية استضافته لندن بمشاركة ممثلين عن 40 دولة، والذي يستمر لمدة يومين.

وقال ستارمر، في كلمته خلال افتتاح القمة، إنه لا يمكننا التخلص من شبكات تهريب البشر "إلا إذا عملنا معا"، مضيفا أن "هذه الشبكات تستغل الثغرات بين مؤسساتنا، وتثير الخلافات بين الدول".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني:" يتعين علينا جمع مواردنا، ومشاركة معلوماتنا وخططنا، ومعالجة المشكلة على نحو استباقي".

ويشارك في الاجتماع ممثلون للدول التي ينطلق منها المهاجرون، مثل فيتنام والعراق، وبلدان العبور، مثل دول البلقان، ويضم الاجتماع رئيس حرس الحدود الهيئة المسؤولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين للإنتربول واليوروبول وأفريبول.

وتأتي القمة في حين يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.

وسيبحث المشاركون في الاجتماعات التجهيزات والبنى التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها شبكات تهريب البشر لإدخال الأشخاص بشكل غير قانوني، كما سيناقشون طرق عمل الشبكات والتوصل إلى إجماع عالمي بشأن مكافحة جذب المهاجرين عبر الإنترنت.