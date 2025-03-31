ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، أن الصواريخ الإيرانية تم تحميلها على منصات الإطلاق في جميع المدن الصاروخية تحت الأرض وهي جاهزة للإطلاق، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران.

وكتبت الصحيفة منشورا عبر منصة "إكس"، قالت فيه إن "فتح صندوق باندورا سيكون له ثمن باهظ بالنسبة للحكومة الأمريكية وحلفائها"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

ومن جهته، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت بناء على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأمس الأحد، وجّه ترامب تهديدا قويا لإيران من احتمال أن يتم قصفها، وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في حوار مع قناة "إن بي سي نيوز": إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، سيكون هناك قصف"، مشيرا إلى إمكانية إعادة فرض قيود اقتصادية، على غرار إجراءاته السابقة.

وأضاف ترامب: "هناك احتمال أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية كما فعلت قبل أربع سنوات". وأضاف: "لقد أوصلهم ذلك إلى الموقف الذي كانوا يطمحون إليه بشدة".

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا قوية على برنامج طهران النووي المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات.