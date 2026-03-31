تصعيد إيراني بالصواريخ يستهدف دول الخليج

واصلت إيران شن هجمات على دول الخليج المجاورة، حيث أعلنت السعودية عن إطلاق صواريخ باليستية متكررة طوال الليل، تم اعتراضها جميعا وتدميرها بواسطة الدفاعات الجوية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة (إكس) إن إيران تعتبر السعودية "دولة شقيقة"، لكنه أضاف أنه "حان الوقت" لتطرد الرياض القوات الأمريكية من أراضيها.

وأفادت الكويت أيضا بوقوع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين خلال الليل، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية على منصة إكس. وفي دبي، تسبب حطام اعتراض صاروخي في سقوطه على مبنى خال في اندلاع حريق وإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لما ذكرته السلطات.

ورغم مرور أكثر من أربعة أسابيع على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، تظل إيران قادرة على شن ضربات مضادة تستهدف دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.