بعدما اكتشفت نور في الحلقة الماضية أن يوسف ابن فريدة ليس ابن عمر طليقها، أخبرت المحامي بذلك ليتذكر في فلاش باك بداية علاقته بفريدة واعترافها له بأن يوسف ابنه.

أخبرت فريدة المحامي أنه والد يوسف، ولكنه صدم من الخبر خاصة أنه ليس لديه أولاد من زوجته وكان يحلم بهذا الخبر منذ سنوات ولكن ليس بهذه الطريقة.

طارد المحامي أبناء فريدة وبينهم يوسف أثناء توجههم إلى المدرسة من المنزل ، ولكن جارة نور أخبرتها لتذهب ورائهم بسيارتها ويهرب هو ويعود إلى منزله حيث تنتظره زوجته التي يبدو أنها تعلم شيئا عن أسرار زوجته.

في الوقت نفسه التقى عمر بمصطفى في قسم الشرطة، وحذره من التدخل في حياته، ليتجه مصطفى إلى سلمى خطيبة عمر السابقة ليسألها عن حالة عمر يوم حادث مقتل فريدة، حيث أخبرته أن فريدة هاتفت عمر كثيرا وكان يرفض الرد عليها لأنها تحاول إقناعه بالتنازل عن قضية حضانة الأطفال.