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خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

مكة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 10:45 م

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز،مساء اليوم الجمعة، على ضرورة التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية.

وقال الملك سلمان، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة " العربية الحدث "، " نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا ".

يأتي ذلك قبيل انطلاق قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.

واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، مساء أمس الخميس، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

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