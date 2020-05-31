قطارات الركاب السعودية تستأنف رحلاتها بنسبة إشغال 99%

استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية اليوم الأحد، تسيير رحلاتها، حيث غادرت أولى رحلات قطارات الركاب صباح اليوم، متوجهة من الرياض إلى الدمام مرورا بمحطتي الهفوف وبقيق وعلى متنها "١٤٣" راكباً بنسبة إشغال مقاعد تجاوزت "٩٩ بالمئة " من قبل المسافرين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ثاني رحلات المؤسسة انطلقت صباح اليوم من الدمام إلى الرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف وكان على متن القطار "١١٨" راكباً.

وبدأت محطات الخطوط الحديدية اليوم استقبال الركاب المسافرين بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها سابقاً بدءًا بقياس درجة الحرارة والتحقق من ارتداء الكمامات وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب.

ووفق الوكالة ، عمدت الخطوط الحديدية إلى إعادة توزيع مقاعد الركاب داخل القطارات بشكل قطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم .

كما عمدت إلى توزيع مقاعد المسافرين حسب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما يبقي مسافة آمنة بين مرتادي المحطات، تضمنت استبعاد مقاعد الانتظار المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية الإرشادية، والرسائل التوعوية في مرافق المحطات.

وأشادت الخطوط الحديدية بالتزام عملائها الكبير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات و أثناء سفرهم على القطارات، مؤكدةً أهمية استمرار الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، عبر رفع مستويات الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشار العدوى .