 أبوظبي تحظر التنقل منها وإليها ابتداء من الثلاثاء - بوابة الشروق
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أبوظبي تحظر التنقل منها وإليها ابتداء من الثلاثاء

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 10:51 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 10:51 م

قررت العاصمة الإماراتية أبوظبي حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص من يعملون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

‏وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي في بيان اليوم إن القرار يأتي لتعزيز حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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