خلال الأيام القليلة الماضية بعد الاعتقال العنيف الذي انتهى بوفاة جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، على يد أحد رجال الأمن بولاية مينيسوتا، حدثت "أعمال الشغب" في مدينة مينيابوليس بالولاية ما أدى إلى نشر الحكومة للحرس الوطني في المدينة، بعد فشل قوات الأمن المحلية في السيطرة على الشغب.

كما تم استدعاء الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح اليوم الأحد، حيث اندلعت موجات من العنف بمحيط البيت الأبيض، بحسب وكالة "أسوشـيتد برس" الأمريكية.

ويعتبر استدعاء الحرس شيء نادر الحدوث، فالمرة الأخيرة التي استدعي فيها لفض أعمال شغب كانت في بالتيمور، حيث نشر ما تعداده 5 آلاف جندي بسبب احتجاجات على خلفية عرقية، أعلن وقتها حاكم ميريلاند حالة الطوارئ في المدينة، وفقاً لموقع (يورو نيوز).

وفي السنوات السابقة وحتى بداية أزمة كورونا، كان مهمة الحرس الوطنى تنحصر في تقديم المساعدات للمواطنين، والأعمال الإنسانية، فقد استعان ترامب بهم في شهر مارس الماضي لمواجهة تفشي وباء كورونا وإيصال الإمدادات الطبية إلى الولايات المتأثرة بالجائحة.

ما هي قوات الحرس الوطني الأمريكي؟

يعتبر الحرس الوطني هو قوة عسكرية احتياطية للجيش الامريكي تتكون من فصيلين الأول يتبع القوات البرية والآخر يتبع القوات الجوية، ويبلغ عددهم نصف القوات الأمريكية، وعدتهم تساوي ثلث ما يملك الجيش، وفقاً لموقع (يورو نيوز).

وتملك كل ولاية من ولايات أمريكا ومنها واشنطن العاصمة لديها قوات حرس وطني تخدم الولاية، والحرس وكالة حكومية، يمكن تعبئة وحداتها من قبل الرئيس الأمريكي لمساعدة القوات المسلحة في البلاد.

لدى جميع الولايات، حرس وطني جوي وحرس وطني بري، ويعمل حاكم الولاية كقائد عام لها، وفقاً لصحيفة (الجارديان).

ويشغل جنود الحراسة وظائف مدنية ويعيشون في منازلهم، ولديهم التزام بالتدريبات في نهاية أسبوع واحد في الشهر، ويطلب منهم حضور تدريب لمدة أسبوعين كل عام.

بدايات تشكيل الجهاز

إنشاء الحرس الوطني كان في عام 1824، بعد استقلال الولايات المتحدة، من خلال المليشيات في جميع أنحاء الولايات، وفي عام 1916 أصدر الكونجرس قانون الدفاع الوطني، الذي نص على ضم كافة الميليشيات تحت الحرس الوطني، والسماح للولايات بأن يكون لها حرس وطني خاص بها.

أما الحرس الوطني بشكله الحالي فقد ظهر عام 1933، حيث قرر الكونغرس التمييز بين الحرس الوطني والميليشيات.

وفي عام 1947، نال هذا الجهاز استقلالته عن الجيش، وأصبح كفرع مستقل للقوات المسلحة الأمريكية كأحد عناصر الاحتياطي.

ما هو الفرق بين الحرس والجيش؟

يقوم الحرس الوطني بدور مزدوج، فهو معظم الوقت تحت سيطرة الولايات الفردية، حيث يتصرف حاكم الولاية كقائد عام، ومع ذلك يمكن للرئيس استدعاء الحرس الوطني ووضعه تحت سيطرة اتحادية.

وعندما يحدث ذلك، يتم استخدام وحدات الحرس لتكملة القوات المسلحة للبلاد، وتعزيز قواته بوحدات قتالية إضافية، وفقاً لموقع (هاو ستاف ووركس).

ويتم طلبهم في حالات الطوارئ المحلية كالحالات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والازمات، والاضطرابات المدنية أو الهجمات الإرهابية، كما يمكن استخدام قوات الحرس للحصول على تفاصيل أمنية على الحدود والمطارات، وحلقة الوصل بين الحاكم والقوات هو الجنرال المساعد للولاية، ويفسر أوامر الحاكم إلى قرارات تكتيكية محددة.

ويمكن دمج قوات الحرس مع الجيش خارج البلاد، ففي الحرب العالمية الأولى، جاء 40 % من جميع القوات القتالية الأمريكية من وحدات الحرس الوطني.

وفي عام 2005، كانت هذه النسبة نفسها تنطبق على القوات الأمريكية في العراق، وواحد من كل ستة جنود أمريكيين قتلوا في العراق كان من وحدة الحرس الوطني، وفقاً لموقع (الحرس الوطني)