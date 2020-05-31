ميهامبو بطلة الوثب الطويل تستعين بخدمات الأسطورة كارل لويس

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تخطط الألمانية ماليكا ميهامبو بطلة العالم في الوثب الطويل للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف من أجل الخضوع للتدريب تحت إشراف الاسطورة كارل لويس.

وقالت ميهامبو لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد أن لويس والمدرب ليروي باريل بإمكانهما تطوير قدراتها في المركز التدريبي في هوستون بولاية تكساس.

وأوضحت "إنه رياضي القرن، أنا معجبة بما حققه في تخصصين مختلفين، سباق التتابع والوثب الطويل".

وأضافت "أريد أن اتطور كرياضية وكإنسانة، كارل لويس وليروي باريل الذي سيصبح مدرب السباقات الخاص بي كانا من بين النخبة لسنوات عديدة، يمكنني أن اتعلم الكثير منهما لأنهما كان يتبعان نفس المسار".

ويشتهر لويس بفوزه بتسع ميداليات ذهبية في الأولمبياد بجانب ثمانية ألقاب في بطولات العالم.

وفازت ميهامبو العام الماضي بذهبية الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة مسجلة 3ر7 مترا.

وكانت ميهامبو الفائزة بلقب أفضل رياضية في ألمانيا، مرشحة بقوة للسيطرة على منافسات الوثب الطويل في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

والتقت ميهامبو مؤخرا مع كارل لويس من خلال حدث تم تنظيمه عبر الانترنت، ووصفت أول محادثة بينهما بأنها "ملهمة للغاية".