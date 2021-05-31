عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يرصد وقفة نظمها مجموعة من أهالي قطاع غزة؛ تعبيرًا عن شكرهم وعرفانهم لمصر، وخاصة بعد دورها الأخير في الوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار ومبادرتها لإعادة إعمار القطاع.

وظهر أطفال غزة، خلال الوقفة التي نُظمت اليوم الاثنين، وهم يحملون صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلوحون بالأعلام المصرية على أنغام أغنية «تسلم الأيادي».

ووصلت، صباح اليوم الاثنين، 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى سكان قطاع غزة.

كما وصلت مساء أمس الأحد، قافلة جديدة من صندوق تحيا مصر، لميناء رفح البري، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير المساعدات والرعاية للأشقاء الفلسطينيين.

وتعتبر هذه القافلة هي الثالثة التي يرسلها الصندوق، لقطاع غزة ضمن المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وتتضمن 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن من الخضروات، والفاكهة، والمعلبات والأمتعة، والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى الأحذية، التي وصلت للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)؛ تشجيعا لكل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.