القوات العراقية تعتقل خلية إرهابية في محافظة كركوك

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اعتقلت القوات العراقية خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر في تنظيم داعش بمحافظة كركوك " 250 كم شمالي بغداد".

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الإثنين، إن قوات الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية نفذت عملية أمنية خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة كركوك أسفرت عن اعتقال ستة عناصر بتنظيم داعش مطلوبين وفق قانون الإرهاب في العراق.

وأوضح أن المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وتكليفهم ضمن إحدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك.

ولفت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.