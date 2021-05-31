فرنسا توسع حملة التطعيم ضد كورونا مع بقاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر

مع توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اليوم الإثنين، لتشمل جميع البالغين، دعا رئيس الوزراء جان كاستكس إلى بذل مزيد من الجهود للوصول إلى أولئك المعرضين للخطر بشكل خاص.



وقال كاستكس خلال زيارة لمركز التطعيم في سان مور دي فوس بالقرب من باريس إن إتاحة التطعيم الآن للجميع، لا ينبغي أن ينتقص من هدف الوصول إلى جميع المواطنين المعرضين للخطر.



وقال إنه من الضروري أن يتم تطعيم هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.



وفي الوقت نفسه، تم إعطاء 25 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة.



ووفقا لكاستكس، فإن الوضع في وحدات العناية المركزة قد تحسن أيضا في الآونة الأخيرة.



وقال إن فرنسا تمر الآن بمرحلة انتقالية يظهر فيها بريق في الأفق.