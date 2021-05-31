 فرنسا توسع حملة التطعيم ضد كورونا مع بقاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر - بوابة الشروق
الإثنين 31 مايو 2021 6:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

فرنسا توسع حملة التطعيم ضد كورونا مع بقاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر

الكورونا في فرنسا
الكورونا في فرنسا
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:15 م
مع توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اليوم الإثنين، لتشمل جميع البالغين، دعا رئيس الوزراء جان كاستكس إلى بذل مزيد من الجهود للوصول إلى أولئك المعرضين للخطر بشكل خاص.

وقال كاستكس خلال زيارة لمركز التطعيم في سان مور دي فوس بالقرب من باريس إن إتاحة التطعيم الآن للجميع، لا ينبغي أن ينتقص من هدف الوصول إلى جميع المواطنين المعرضين للخطر.

وقال إنه من الضروري أن يتم تطعيم هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، تم إعطاء 25 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة.

ووفقا لكاستكس، فإن الوضع في وحدات العناية المركزة قد تحسن أيضا في الآونة الأخيرة.

وقال إن فرنسا تمر الآن بمرحلة انتقالية يظهر فيها بريق في الأفق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك