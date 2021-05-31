اتهام موظفين في بورتوريكو بقطع الكهرباء عن أكثر من 30 ألف مواطن

قال كونسورتيوم "لوما انرجي" المقرر أن يتولى تشغيل شبكة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو غدا الثلاثاء، إنه "سلوك غير قانوني وغير مناسب" أن يكون موظفو مرفق الكهرباء في الجزيرة مسؤولين عن انقطاع التيار عن حوالي 30 إلى 40 ألف شخص في هذا الإقليم الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المدير التنفيذي للكونسورتيوم، وين ستينسبي، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن انقطاع الكهرباء يبدو أنه تم بفعل "أطراف تريد تشويه عملية التحويل (لجهة تشغيل جديدة)، ومحاولة منعها أو وقفها".

وكانت بورتوريكو شهدت انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، حيث تخلف موظفون بهيئة الكهرباء في الجزيرة عن واجبهم خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لما ذكره مسؤولون بالهيئة.