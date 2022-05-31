السفير حسام زكي: الفجوة الغذائية بالعالم العربي ستتفاقم إذا لم تتدخل الحكومات والمنظمات لحلها

حذر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الفجوة الغذائية بالعالم العربي والتي تتجاوز 100 مليون طن من السلع حاليا في حالة عدم تدخل الحكومات والمنظمات لحلها، ذاكرا أن هناك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية كتضاعف عدد سكان الوطن العربي، والعوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، وضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية.



جاء ذلك على هامش أعمال الدورة (53) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تونس، والتي شهدت نقاشات مستفيضة حول موضوع الأمن الغذائي العربي.



وتضمنت أعمال الدورة عرض إحاطة مفصلة في هذا الشأن، تناولت الوضع الحالي للإنتاج الزراعي ومعوقات تطويره، كما تم استعراض المجهودات والمبادرات السابقة التي طرحت في إطار التعاون العربي للتقليص من حجم الفجوة الغذائية.



وفي ذات السياق أيضا، طرحت العديد من الأفكار والاقتراحات التي عالجت موضوعات التمويل ورفع الاستثمار في القطاع الزراعي وتشكيل مخزون غذائي استراتيجي عربي، واستغلال الميزات والثروات التي تتوفر عليها المنطقة العربية وغيرها من الأفكار.



كما شهدت الدورة (53) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك توقيع خمسة اتفاقات تعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك وجهات شريكة.