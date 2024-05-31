أحمد حمدي: الزمالك قادر على المنافسة في كل البطولات

يثق أحمد حمدي، متوسط ميدان نادي الزمالك، في قدرة فريقه على المنافسة على كافة البطولات المتاحة في الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد حمدي سجل هدف فوز الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليتوج الزمالك باللقب بعد تعادله ذهابًا وإيابًا 2-2، بفضل قاعدة الهدف خارج الديار.

وقال أحمد حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «الزمالك قادر على المنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها بمجهود كل لاعبيه وسنظل ننافس على لقب الدوري حتى النهاية».

وأضاف: «شيكابالا لاعب بموهبة لا تتكرر كثيرًا، أتذكر حين كنت ناشئًا في الأهلي كنت أحرص على مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك وشيكابالا كان أحد اللاعبين الذين كنت أتمنى أن أصبح مثلهم، وحسام غالي لاعب عظيم واستفدت كثيرا من خبراته».

وتابع: «هل أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك؟ بالطبع رمضان صبحي إضافة قوية لأي فريق».

وكشف: «سأسافر الأسبوع الجاري لألمانيا لإجراء جراحة قطع الرباط الصليبي وأسألكم الدعاء وبالعزيمة سأعود أقوى.. وأتمنى الاحتراف في الدوري الإسباني».

وأتم: «سمعت صوتًا لأول مرة أسمعه في حياتي حين سقوطي وكنت أعلم حينها أنها إصابة قوية».