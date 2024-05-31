تفاصيل إدانة ترامب في محاكمة الرشوة بنيويورك

وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذنبا بتزوير سجلات مالية في محاكمة الرشوة، ما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يدان في جريمة جنائية.

وتم اتهام ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى عبر انتخابات نوفمبر المقبل، في 34 تهمة جنائية بتزييف سجلات مالية كجزء من خطة تضمنت محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار قدمت إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي خوان ميرشان قرار العقوبة في 11 يوليو. ويواجه ترامب عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، ولكن معظم الخبراء يتوقعون أنه سوف يجري تغريمه فقط.

وبعد الحكم ، وصف ترامب إدانته بأنها "وصمة عار"مدعيا بدون أي دليل أن القاضي ميرشان "فاسد". وأضاف أن "الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف ترامب "أنا بريء يا رجل".

وقالت دانيلز أن المال أعطي لها من أجل أن تصمت بشأن علاقة غرامية كانت بينها وبين السياسي الجمهوري في عام 2006.وأعترف ترامب بأنه دفع لها عشية انتخابات 2016 حتى تتوقف عن "اتهاماتها الباطلة والابتزازية" لكنه نفى أن يكون له أي علاقة جنسية معها.

وخلال المحاكمة ، شهد كوهين على مدار عدة أيام بأنه عمل بتوجيه من ترامب لتنسيق دفع الأموال لشراء صمت دانيلز.

وبشكل خاص، فقد دفع الإدعاء بأنه بما أن الأموال المدفوعة كانت لمنع الجمهور من معرفة اللقاء الجنسي المزعوم قبل الانتخابات، فإن التستر على السجلات المالية يرقى إلى مستوى تمويل غير قانوني للحملة. ورفع هذا الادعاء ما كان يمكن أن يكون قضية جنحة من المستوى الأدنى إلى تهم جنائية.

وزعم ترامب، دون أي دليل، أنه ضحية للاضطهاد السياسي الذي دبره الديمقراطيون لإبعاده عن البيت الأبيض. في حين أن الدستور الأمريكي لا يمنع مجرما من الترشح للرئاسة.