استطلاعات الرأي في أيسلندا تظهر تقاربا بين المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية

احتدم السباق الرئاسي في أيسلندا قبل يومين فقط من موعد إجراء الانتخابات، مع تقارب المرشحين الثلاثة البارزين في ثلاثة استطلاعات للرأي نشرت اليوم الخميس.

وسجلت كاترين جاكوبسدوتير، وهي رئيسة وزراء سابقة، تقدما حاسما في أحد الاستطلاعات، وتعادلت مع هالا توماسدوتير في استطلاع آخر واحتلت المركز الثاني في استطلاع ثالث.

وحققت توماسدوتير، وهي من دعاة المساواة ولها خبرة في مجال الأسهم الخاصة، تقدما في استطلاع، وحلت بالمركز الثاني في استطلاع آخر.

وجاء خلف جاكوبسدوتير وتوماسدوتير كل من هالا هروند لوجادوتير وبالدور ثورهالسون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الاستطلاعات الثلاثة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أيسلندا بعد غد السبت، بمشاركة 12 مرشحا.

ولم يترشح الرئيس الحالي جودني يوهانسون لخوض الانتخابات.