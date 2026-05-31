استقبل الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور أسامة منصور أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الإسكندرية، وعضو الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية والمشرف العام على وحدات السكتة الدماغية بنطاق محافظة مطروح.

وأجرى جولة تفقدية موسعة لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى مطروح العام؛ للوقوف على آخر التجهيزات والخطوات التمهيدية اللازمة لاعتماد الوحدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

ورافقه خلال الزيارة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والقائم بأعمال مدير مستشفى مطروح العام، والدكتور أحمد راضي مدير مركز قلب مطروح.

وشهدت الجولة، مراجعة دقيقة لكل اشتراطات التشغيل والمعايير الفنية والطبية المعتمدة، إذ جرى فحص التجهيزات التكنولوجية واللوجستية داخل الوحدة لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وتمت مراجعة البروتوكولات العلاجية والتأكد من توافق المسارات الإكلينيكية مع معايير (GAHAR)، بالإضافة إلى فحص التجهيزات الفنية ومراجعة كفاءة الأجهزة والمستلزمات الحيوية اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ العصبية.

وتأكد من جاهزية الفريق الطبي للتعامل مع الحالات الطارئة وفق المعايير القياسية التي تضمن سرعة الاستجابة في "الوقت الذهبي".

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية المديرية لضمان تقديم خدمة علاجية متخصصة وسريعة لمرضى السكتة الدماغية في "الوقت الذهبي"؛ مما يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى والحد من مضاعفات الإصابات العصبية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة منصور، بمستوى التجهيزات والحرص على تطبيق بروتوكولات العمل الموحدة، مشيرا إلى أن الوحدة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمحافظة مطروح، وتأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين مديرية الصحة والخبرات الأكاديمية من جامعة الإسكندرية، لضمان تقديم رعاية صحية تضاهي المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور شريف كامل، أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى مطروح العام تعمل على مدار 24 ساعة؛ لاستقبال حالات السكتة الدماغية بكافة أنحاء المحافظة.

يُذكر أن اعتماد وحدة السكتة الدماغية من قبل هيئة (GAHAR) يعد خطوة جوهرية في رحلة تطوير مستشفى مطروح العام؛ ليكون صرحا طبيا متكاملا يقدم خدمات عالية الجودة لأهالي المحافظة والمترددين عليها.