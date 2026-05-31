الأحد 31 مايو 2026 9:48 م القاهرة
السيطرة على حريق بكافتيريا على كورنيش بورسعيد دون إصابات

محسن عشري
نشر في: الأحد 31 مايو 2026 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 31 مايو 2026 - 9:34 م

نشب حريق بأحد الكافتيريات على كورنيش شاطئ البحر في محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء محمد الجمسي مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد الكافتيريات الشهيرة على كورنيش شاطئ بحر بورسعيد بنطاق حي الشرق؛ بسبب حدوث ماس كهربائي، مع ارتفاع درجة حرارة الجو وسرعة الرياح، ما أدى إلى انتشار النيران بقوة.

وتمكنت 3 سيارات من قوات الدفاع المدني والحماية المدنية، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الشرق، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

