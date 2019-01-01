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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تنفذ خططها في حدود المتاح من الميزانية، معقبًا: "طب حد يرد عليا يقول طب منين بتعمل العلمين والمنصورة والمدن دي؟".

وأضاف خلال كلمته بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "ده عبارة عن تطوير استراتيجي للعقار في مصر، عشان أجيب منه فلوس، مش عشان أصرف عليه، مخدناش من الدولة فلوس للمواضيع دي، إحنا بناخد الفلوس دي من التشغيل".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر