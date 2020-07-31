حفل فلكلوري بممشى أهل مصر في مدينة الطور

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أقام فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء الخميس، حفلًا فلكلوريًا بمناسبة افتتاح ممشي أهل مصر بمدينة الطور.

وشهد الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع من مواطني مدينة الطور.

وتضمنت فقرات الحفل ابتهالات دينية، للمنشد محمود المشد، وتابلوهات فنية مختلفة "الفلاحي، الصعيدي، التنورة، النوبي" لفرقة الفنون الشعبية بشرم الشيخ.

كما قدمت الفرقة باقة من التابلوهات الفنية بقيادة الفنان محمد عبد الحي، والعديد من الرقصات الاستعراضية منها "رقصة البمبوطي، رقصة الصعيدي، رقصة الفلاحي"، تلاها فاصل للتنورة الراقصة، التي تفاعل معها الحضور.

وفي نهاية الحفل هنأ المحافظ كافة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك ووعد مواطني المدينة بإقامة حفل فني كبير فور انتهاء تداعيات فيروس كورونا.