 فيديو.. مصطفى شوقي يطرح كليب أحدث أغنياته «ضارب عليوي» - بوابة الشروق
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فيديو.. مصطفى شوقي يطرح كليب أحدث أغنياته «ضارب عليوي»

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 6:23 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 6:23 م

طرح المطرب مصطفى شوقي، اليوم الجمعة، كليب أغنيته الجديدة "ضارب عليوي"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من القنوات الفضائية والإذاعات.

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك، و الكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن شوقي حقق نجاحا كبيرا بعد طرح كليب أغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب" في سبتمبر من العام الماضي، والتي استطاعت أن تتخطى 25 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، ومن إنتاج وإخراج نصر محروس.

كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني" وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس وتوزيع رامي سمير.

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