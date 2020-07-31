 روسيا تسجل 5482 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 5482 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شرطي مرور يضع كمامة يقف في أحد شوراع موسكو يوم 24 مايو 2020. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز
شرطي مرور يضع كمامة يقف في أحد شوراع موسكو يوم 24 مايو 2020. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز
موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:43 ص

سجلت روسيا 5 آلاف و482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 695 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 839 ألفا و981 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الجمعة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 5482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 839 ألفا و981 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 695 ثم منطقة سفيردلوفسك بعدد 210 حالات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المقر إلى تسجيل 161 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و963 شخصا.


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