 ‏أوكرانيا: مستعدون للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران - بوابة الشروق
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‏أوكرانيا: مستعدون للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران

هدى أمين
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:01 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الجمعة، بأن ‏جولة محادثات جديدة بين أوكرانيا وإيران ستجرى في أكتوبر ‎المقبل بشأن الطائرة التي أسقطتها القوات الإيرانية في يناير الماضي.
وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت المحادثات بخصوص هذا الشأن مع إيران.
كانت القوات الإيرانية قالت إنها أسقطت طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي من طراز «بوينغ 737» بعد أن اعتقدت خطأ أنها صاروخ، في وقت تصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصًا حتفهم، ومن بينهم 57 كنديًا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي، مضيفًا أن المحادثات مع طهران، التي بدأت أمس الخميس، لن تكون سهلة.

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